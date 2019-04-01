22 апреля в Тюмени пасмурно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +11 градусов Цельсия прогреется температура воздуха в Тюмени 22 апреля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают пасмурный день. Солнце, если и покажется, то не ненадолго около 11 часов. Небольшой дождь должен пойти ближе к ночи.

В течение дня ветер будет относительно спокойным - 2-4 метра в секунду. Но порывы могут достигать 8 метров в секунду. Он будет меняться с Юго-западного на Западный.

Атмосферное давление в течение дня 755-758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 59-88 %. Незначительные геомагнитные возмущения.

Заход солнца можно будет наблюдать в 20 часов 01 минут. Долгота дня сегодня составит 14 часов 49 минут.