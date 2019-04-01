Тюменские пожарные спасли из огня человека

| Фото: МЧС России | Фото: МЧС России

Человека спасли на пожаре на ул. Оренбургской в Тюмени вечером 21 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Вызов поступил на единую диспетчерскую службу в 19 часов 24 минуты. Первые пожарные подразделения прибыли на ул. Оренбургскую через семь минут.

Сотрудники МЧС увидели, что горят частные деревянные двухэтажные надворные постройки. В результате пожара сооружения пострадали по всей площади. Также не удалось спасти соседние надворные постройки. Ликвидировать открытое горение удалось к 20 часам 33 минутам. Пожарные вытащили из огня человека.

Всего в тушении было задействовано два звена газодымозащитной службы, 24 человека личного состава, восемь единиц техники пожарно-спасательных частей Тюменского гарнизона. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации печи.