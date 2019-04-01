В Тюмени назвали имена лучших муниципальных служащих

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Консультант правового управления департамента городского хозяйства Анна Пермякова одержала победу в ежегодном конкурсе "Лучший муниципальный служащий администрации Тюмени в номинации "Юриспруденция", сообщает пресс-служба города.

Победителей ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий администрации города Тюмени" на заседании коллегии 22 апреля наградил Руслан Кухарук.

В трех номинациях приняли участие 38 человек. Лучшей в номинации "Экономика и финансы" признали специалиста 1-й категории отдела расходов производственной сферы управления бюджетирования департамента финансов и налоговой политики Юлию Клюканову. В номинации "Решение вопросов местного значения" наградой отмечена начальник отдела дополнительного образования департамента по спорту и молодежной политике Мария Алексеева.

Руслан Кухарук поблагодарил участников за активную позицию, поздравил победителей, вручил им дипломы и кубки, а также пожелал успехов и карьерного роста.

Отметим, 21 апреля на территории РФ отмечается День местного самоуправления. К нему и приурочено подведение итогов конкурса на звание лучшего муниципального служащего Тюмени 2018 года.