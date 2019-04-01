Тюменские магистранты стали победителями Арктического конкурса

| Фото: arctic-union.ru | Фото: arctic-union.ru

Магистранты Тюменского государственного университета победили во ll Всероссийском конкурсе студенческих научных работ Национального арктического научно-образовательного консорциума (НАНОК), в состав которого входит ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Они заняли призовые места по направлению "Изучение и рациональное использование природных ресурсов Арктики". Награждение проходило в Государственной думе РФ.

Магистрант первого курса Института экологической и сельскохозяйственной биологии, потанинский стипендиат Валерия Калчугина заняла первое место с темой исследовательской работы "Возможности портативного рентгенофлуоресцентного анализатора Vanta (Olympus) при изучении почвенного покрова криолитозоны".

Магистрант первого курса Института наук о Земле Юрий Сафонов вышел на второе место, представив результаты исследования "Особенности формирования растительного покрова на естественных эоловых формах рельефа в условиях северной тайги Западной Cибири". Победив в конкурсе, магистранты получили возможность пройти стажировку в любом на выбор из научно-образовательных учреждений – членов консорциума, соответствующие дипломы и денежное вознаграждение.