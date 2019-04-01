Огненный выпуск школы села Бердюжье остается в строю

выпуск школы села Бердюжье 1941 года | Фото: музея средней школы села Бердюжье выпуск школы села Бердюжье 1941 года | Фото: музея средней школы села Бердюжье

21 июня 1941 года в селе Бердюжье был праздник, посвященный окончанию посевных работ. На сельском стадионе шел футбольный матч. А выпускники школы пошли в районную фотографию – сделать снимок на память. Память оказалась долгой…

Коллективный портрет стал предметом исследования выпускницы той же школы 2014 года Дарьи Кодоло, члена кружка "И у Памяти есть голос…", руководит которым учитель истории и обществознания средней школы села Бердюжье Галина Дюкова.

Эта фотография попала в музей Боевой и Трудовой славы Бердюжской средней школы из семейного архива Екатерины Кондратьевны Демидовой (Плисс) - выпускницы 1941 года.

"Она - одноклассница моих героев. Ее уже нет в живых, но воспоминания тревожат душу, - пишет Дарья Кодоло, - На фотографии 24 человека,18 учеников и шесть учителей. Класс был дружным, сильным по знаниям. Выпускного вечера тогда не было. Ребята собрались в своем классе, сидели за партами, пили чай. Как было знать тогда, что все вместе они сидели в последний раз. Это была суббота 21 июня 1941 года....".

Из 18 ребят, вчерашних десятиклассников школы села Бердюжье, на фронт ушли 12 человек, вместе с ними были призваны классный руководитель, директор школы и учитель литературы и русского языка. Ушли по разным дорогам, фронтам. Семь ребят и два педагога не вернулись с фронта, остались вечными солдатами.

Михаил Бурундуков отправил домой последнюю открытку перед решающим боем, и больше о нем известий не было. Осталась у его сестры такая же школьная фотография, которую она хранила до конца своей жизни.

Иван Наумов - младший сержант, механик-водитель. 27 декабря 1942 года сгорел заживо в танке в одном из сражений. Похоронен в 15 километрах севернее деревни Горбы, Лычковского района Ленинградской области.

Георгий Русин, лейтенант, командир взвода стрелковой роты № 1144 Стрелкового Ордена Кутузова III степени полка № 340 Стрелковой Сумско-Киевской Краснознаменной Ордена Кутузова II степени дивизии. Был награжден медалью "За боевые заслуги". Умер от тяжелых ран.

Леонид Попов после окончания школы работал секретарем райкома комсомола. В 1942 году был призван в армию. Старший сержант. Погиб 19 февраля 1945 года. Похоронен севернее на 200 метров от деревни Цирум, Лутской волости, Латвийской ССР.

Без вести пропали Севостьян Новожилов, Павел Климович, Иван Рознин, директор школы Николай Иванович Зуев, учитель литературы и русского языка Иван Михайлович Фыркин.

Вернувшиеся с фронта ребята и девушки достойно прожили свою жизнь: им пришлось восстанавливать страну, воспитывать своих и чужих детей. Они должны были жить и за тех одноклассников, жизнь которых оборвала война.

Данный проект бердюжской школьницы был использован для проведения классных часов, посвященных 75-летнему юбилею школы, на областном форуме "Большая перемена". В процессе работы были организованы встречи с потомками "Огненного выпуска", велась переписка через социальные сети, налажена переписка с Бердюжским землячеством в городе Тюмени, изучались архивные материалы школьного музея. Проект был представлен на районную конференцию "Шаг в будущее". Собранный материал передан в областной профсоюз работников образования для издания книги об учителях и выпускниках школы 1941 года.

Борис Олейник