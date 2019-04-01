Фронтовые письма продолжают воспитывать новые поколения жителей Бердюжья

| Фото: музея средней школы села Бердюжье | Фото: музея средней школы села Бердюжье

Солдат, верный присяге и Родине, на фронте не пропадает без вести. Он иногда без вести погибает. К такому выводу пришла ученица средней школы села Бердюжье Анна Казанцева, окончившая школу в 2014 году с золотой медалью. Ее реферат, посвященный письмам с фронта школьников сороковых годов, хранится в школьном музее.

"Писем в музее – 107. Беру в руки каждое, читаю. Руки дрожат. Дух захватывает. Господи, какой же он был молодой, совсем мальчишка. С фотографии смотрят юноши, не дожившие до Победы, не любившие девчонок, не прожившие свою жизнь. Значит, мы должны жить и за себя, и за них! Нести ответственность за нашу Родину, свободу которой отстояли эти ребята, ценой своей жизни", - пишет она.

Сергей Куликовский, Пётр Доронин, Геннадий Филонов, Григорий Тимофеев, Николай Самойлов, Павел Доронин и многие другие ушли на фронт, так и не окончив 10-й класс.

Сначала их направляли учиться – в авиационное или артиллерийское училища в Курган или в танковое – в Омск.

Серёжа Куликовский учился в Томске, в артиллерийском училище, и во время экзаменов в школе писал, чтобы ему высылали тексты контрольных работ и там, вдали от своих одноклассников, он продолжал жить их жизнью, выполнять те же задания. Он отправлял их школьным учителям для проверки, как бы заявляя: "Я с вами, я очень хочу жить!".

А его письма домой пронизаны любовью и заботой о самом дорогом человеке, своей маме, Таисии Фёдоровне Куликовской. "Меня очень обрадовало приобретение тобой коровы, - писал он 17 декабря 1943 года. - Это очень большое дело. Когда она будет доиться, ты будешь обеспечена сытной и вкусной пищей. Я живу также. Жив-здоров. Получил письмо от Гоши. Он пишет мне, кто куда разъехался из бывших одноклассников. Пока до свидания. Любящий тебя сын твой Сергей".

Свое последнее письмо младший лейтенант Сергей Куликовский отправил 18 марта 1944 года с Ленинградского фронта. "…Подразделение, в которое я попал, пока мне нравится. У меня в подчинении, за исключением нескольких ветеранов войны, мои ровесники, но такие мелкие, что я считаю их пацанами", - сообщил он.

И все, оборвалась ниточка, связывающая мать и сына. Только 24 письма, похвальные грамоты за отличную учебу и свидетельство об окончании неполной средней школы. "Пропал без вести", страшное сообщение, - пишет школьница, которая могла бы быть внучкой кого-то из пропавших без вести солдат Великой Отечественной. - Но надежда, что жив ее сын, не покидала его мать всю оставшуюся жизнь. Так и ждала его. И таких матерей было много. Когда читаешь эти письма, в которых много ласковых, сердечных слов, ясно представляешь себя на их месте – каждое письмо прощальное, как будто чувствует солдат свою скорую гибель".

Эта школьная работа, по словам директора музея Галины Дюковой, не теряет своей актуальности.

"О многом рассказали мне фронтовые письма, многому научили: как жить и бороться за свое счастье, как работать, как беречь свое доброе имя, - пишет в заключение Анна Казанцева, - И хотя письма адресованы не мне, а родным и близким, но прожив с ними короткую жизнь, кажется, они написаны в будущее, то есть мне и моим друзьям. Они обращены к моему поколению, к каждому из нас с призывом: берегите Родину, она у вас одна и навсегда! Письма наших солдат - это страница нашей истории, страница той истории, когда Родина испытывала тяжкие страдания вместе со своими защитниками. Но они выстояли".

Борис Олейник