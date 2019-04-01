Житель Увата похитил у родителей две канистры с бензином

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже бензина, задержали в Уватском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Из гаража супругов-пенсионеров пропали две канистры с бензином общим объемом 85 литров. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний сын потерпевших. Мужчина проник в гараж через окно. Сумма ущерба составила 4 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.