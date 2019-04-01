Тюменец ножкой от табурета забил насмерть отца

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

19 апреля 2019 года в квартире дома на ул. 30 лет Победы было обнаружено тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний сын потерпевшего. Он со своей сожительницей вместе с отцом распивал алкоголь. Между парой произошел конфликт, обвиняемый ударил женщину. Пенсионер решил заступиться за сожительницу сына и поговорить с ним. Во время беседы обвиняемый избил отца ножкой от табурета, после чего лег спать. Разбудил мужчину сосед, который и обнаружил пенсионера без признаков жизни.

Расследование уголовного дела продолжается.