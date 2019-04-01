  • 22 апреля 201922.04.2019понедельник
  • USD63,9602
    EUR71,9232
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменец ножкой от табурета забил насмерть отца

Происшествия, 15:27 22 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

19 апреля 2019 года в квартире дома на ул. 30 лет Победы было обнаружено тело 62-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 41-летний сын потерпевшего. Он со своей сожительницей вместе с отцом распивал алкоголь. Между парой произошел конфликт, обвиняемый ударил женщину. Пенсионер решил заступиться за сожительницу сына и поговорить с ним. Во время беседы обвиняемый избил отца ножкой от табурета, после чего лег спать. Разбудил мужчину сосед, который и обнаружил пенсионера без признаков жизни.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# избиение , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 22.04.2019Житель Увата похитил у родителей две канистры с бензином
16:48 22.04.2019В аварии на Орджоникидзе в Тюмени пострадала автомобилистка
16:34 22.04.2019В Ишимском районе погиб водитель "Жигулей"
16:14 22.04.2019В Ишимском районе во время пожара погиб человек