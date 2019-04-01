ФК "Тюмень" примет столичный "Спартак-2"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" примет столичный "Спартак-2" на стадионе "Геолог" в рамках первенства ФНЛ 24 апреля, сообщает пресс-служба клуба.

Обе команды неудачно проводят весеннюю часть сезона, расположившись в нижней части турнирной таблицы. При этом скучать болельщикам не придется – последний матч на стадионе "Геолог" обходился без забитых мячей в начале сентября.

В составе гостей может выйти на поле 19-летний тюменец Павел Маслов, ставший спартаковцем после завершения прошлого сезона. В прошлом туре он открыл счет своим голам в ФНЛ, огорчив вратаря саранской "Мордовии".

Есть в заявке красно-белых иностранцы – нападающий сборной Либерии Сильванус Нимели, сенегальский форвард Тиерно Тиуб и защитник из Камеруна Аудрей Иолла Зепатта.

В Тюмени "Спартак-2" еще никогда не побеждал. В активе хозяев две победы и ничья.

Матч 24 апреля начнется в 17 часов. Перед ним на втором этаже стадиона "Геолог" состоится автограф-сессия с футболистами сибирского коллектива, а также розыгрыш солидных призов.

Купить билеты можно в кассах стадиона "Геолог" (23 апреля – с 12 до 18 часов, 24 апреля – с 12 до 18 часов), Дворца спорта (с 12 до 18 часов), Молодежного театрального центра "Космос" (с 12 до 19 часов), ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (с 10 до 22 часов), ТРЦ "Кристалл" (с 10 до 22 часов), ТРЦ "Солнечный" (с 10 до 22 часов), МФК "Калинка" (офис 507, вход через банк, по будням с 9 до 18 часов).

Оставить автомобиль болельщики могут на парковке возле набережной, здания круглой бани, спорткомплекса ТГУ, центра "Панорама" и в районе остановки "ТВВИКУ".