В Тюмени обнаружили скелет человека

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

По факту обнаружения скелетированных останков в Тюмени проводится проверка. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмила Галстян.

Скелетированные останки были найдены на ул. Народной в Тюмени 20 апреля.

Следователи организовали проверку. По словам Людмилы Галстян, назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причину смерти и другое.

Инна Пахомова