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В Тюмени обнаружили скелет человека

Происшествия, 17:27 22 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

По факту обнаружения скелетированных останков в Тюмени проводится проверка. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмила Галстян.

Скелетированные останки были найдены на ул. Народной в Тюмени 20 апреля.

Следователи организовали проверку. По словам Людмилы Галстян, назначен ряд экспертиз, которые помогут установить причину смерти и другое.

Инна Пахомова

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# проверка , следователи , экспертиза

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