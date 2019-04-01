В Ишимском районе во время пожара погиб человек
| Фото: архив ГУ МЧС России по Тюменской области
Мужчина погиб при пожаре в с. Тоболово Ишимского района 22 апреля. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич.
Информация о возгорании в деревянном доме поступила огнеборцам в час ночи. Пожарные прибыли в 1 час три минуты.
Пламя повредило дом по всей площади. Основная причина - неосторожное обращение с огнем.
Следователи проводят проверку по факту обнаружения человека при пожаре.
Инна Пахомова