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В Ишимском районе во время пожара погиб человек

Происшествия, 16:14 22 апреля 2019

архив ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: архив ГУ МЧС России по Тюменской области

Мужчина погиб при пожаре в с. Тоболово Ишимского района 22 апреля. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Геннадий Грибич.

Информация о возгорании в деревянном доме поступила огнеборцам в час ночи. Пожарные прибыли в 1 час три минуты.

Пламя повредило дом по всей площади. Основная причина - неосторожное обращение с огнем.

Следователи проводят проверку по факту обнаружения человека при пожаре.

Инна Пахомова

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# МЧС , пожар , следователи

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