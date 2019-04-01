Жительница Ноябрьска ответит перед судом за оскорбление полицейского

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

24-летняя жительница Ноябрьска, оскорбившая сотрудницу полиции, предстанет перед судом, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

11 марта сотрудники полиции доставили в ОМВД России по Ноябрьску нетрезвую местную жительницу. В помещении правонарушительница вела себя агрессивно.

Услышав требование сотрудницы полиции прекратить, девушка в присутствии гражданских лиц и других правоохранителей, высказала в ее адрес оскорбления, сопровождающиеся грубой и нецензурной бранью.

После случившегося в отношении ноябрянки возбудили уголовное дело. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд.