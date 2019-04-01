Региональный этап фестиваля "Робофинист" пройдет в Тюмени

| Фото: из официальной группы «Центр робототехники и АСУ / Тюменский ЦМИТ» | Фото: из официальной группы «Центр робототехники и АСУ / Тюменский ЦМИТ»

Региональный этап фестиваля "Робофинист" пройдет в Тюмени 25 и 26 апреля, сообщает региональный департамент образования и науки.

Сильнейшие робототехники Тюменской области соберутся на площадке колледжа цифровых и педагогических технологий (ул. Минская, 45).

В рамках фестиваля 25 апреля пройдет практическая олимпиада по робототехнике, где командам из представленных деталей за три часа нужно будет собрать роботов, способных выполнять определенные задачи. При этом опираться нужно исключительно на свои знания, пользоваться интернетом запрещено.

Во второй день фестиваля коридоры и аудитории колледжа превратятся в спортивные трассы, ринги и маршруты. Роботы участников младшей возрастной категории отправятся в "Большое путешествие", где преодолеют линию с препятствием, лабиринт, горку, а также выбьют все банки в кегельринге. Все это машина должна успеть сделать за пять минут.

В старшей категории робот должен преодолеть линию с подвижной помехой, которую нужно объехать не задев, лабиринт, линию с инверсией, после чего выбить все, кроме одной банки в кегельринге. Ту банку, которую робот должен оставить на ринге, придется вернуть на старт, пройдя снова весь маршрут. И на все это отведено всего три минуты.

Кроме этого на фестивале пройдут гонки балансирующих роботов, интеллектуальное сумо, марафон шагающих роботов, ралли по коридору, экстремальное следование по узкой линии и другие.

Более подробную информацию о соревнованиях можно получить на официальном сайте Центра робототехники и прототипирования Тюменской области.