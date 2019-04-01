В убийстве сожительницы обвиняется житель Ямала

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Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), предъявил Салехардский межрайонный следственный отдел управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (с дислокацией в Шурышкарском районе) местному жителю.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ночью 18 апреля в с. Овгорт 48-летний мужчина во время совместного распития спиртных напитков поссорился с сожительницей и ударил ее ножом в область грудной клетки слева. От полученного ранения 46-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

На предварительном следствии установлено, что мужчина и раньше причинял потерпевшей телесные повреждения. Так, в феврале 2019 года он нанес ей ножевое ранение в область ноги. По данному факту обвиняемый привлекался сотрудниками полиции к уголовной ответственности по п. "а" ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.