Жителей отдаленных районов Ямала предупредили об ураганном ветре

| Фото: 89.mchs.gov.ru | Фото: 89.mchs.gov.ru

Главное управление МЧС России по Ямалу просит жителей Ямальского, Тазовского, Пуровского, Надымского районов быть предельно осторожными и внимательными 23 апреля в связи с надвигающейся стихией.

Ведомство уточняет, что сегодня по данным синоптиков в Карском море, на западе полуострова Таймыр и острова Диксон ожидается ветер 20-25 метров в секунду, метель.

МЧС напоминает, что при угрозе жизни или необходимости проведения спасательных мероприятий, нужно звонить по номерам экстренных служб: 101, 102,103, 112

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Спасатели рекомендует автолюбителям быть внимательнее на дороге в этот период, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, а лучше воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.