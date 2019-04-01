Поллиноз можно предупредить, уверены эксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Людям, заподозрившим у себя аллергию на пыльцу, следует обратиться к врачу. Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, страдающим от поллиноза — заболевания, вызванного аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав.

"Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта", — сообщает Роспотребнадзор.

Людям, страдающим поллинозом, советуют отслеживать концентрацию пыльцы-аллергена в воздухе при помощи специализированных интернет-ресурсов и мобильных приложений.

Специалисты советуют ограничить время пребывания на открытом воздухе, избегать выездов на природу. Окна в помещениях, автомобилях должны быть закрыты. Вернувшись с улицы, необходимо обязательно принять душ и сменить одежду.

Также следует избегать употребления свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, кваса, меда. Нельзя применять фитотерапию и использовать косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты.

В домах рекомендуют установить системы для очистки и фильтрации воздуха. Влажную уборку необходимо проводить ежедневно.

Основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чиханья, покраснение, отечность и зуд век.