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Определена авиакомпания, которая будет перевозить ямальских льготников

Общество, 15:38 23 апреля 2019

www.yamal.org | Фото: www.yamal.org

Авиакомпания "Ямал" будет перевозить многодетные семьи Ямала по льготной цене. Такое решение принято по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидии из регионального бюджета, сообщает правительство ЯНАО.

Льготный тариф в 2,5 тыс. рублей предусмотрен для детей из многодетных семей от 2 до 18 лет. Он будет распространяться на билеты, приобретенные до 31 декабря 2019 года, по 28 направлениям. Воспользоваться льготой можно один раз в год для проезда к месту отдыха и обратно и только прямым рейсом. Ранее приобретенные билеты можно заменить с возвратом разницы их стоимости.

По данным окружного департамента социальной защиты, льготой в 2019 году смогут воспользоваться 15 тыс. детей из многодетных семей.

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# авиакомпания Ямал , авиаперевозки , льготы , социальная поддержка

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