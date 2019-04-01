Определена авиакомпания, которая будет перевозить ямальских льготников
Авиакомпания "Ямал" будет перевозить многодетные семьи Ямала по льготной цене. Такое решение принято по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидии из регионального бюджета, сообщает правительство ЯНАО.
Льготный тариф в 2,5 тыс. рублей предусмотрен для детей из многодетных семей от 2 до 18 лет. Он будет распространяться на билеты, приобретенные до 31 декабря 2019 года, по 28 направлениям. Воспользоваться льготой можно один раз в год для проезда к месту отдыха и обратно и только прямым рейсом. Ранее приобретенные билеты можно заменить с возвратом разницы их стоимости.
По данным окружного департамента социальной защиты, льготой в 2019 году смогут воспользоваться 15 тыс. детей из многодетных семей.