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Двести тюменских ветеранов укрепляют здоровье в "Красной гвоздике"

Общество, 17:05 23 апреля 2019

социально-оздоровительцый центр "Красная гвоздика" | Фото: социально-оздоровительцый центр "Красная гвоздика"

200 тюменских ветеранов Великой Отечественной войны проходят бесплатное санаторно-курортное лечение в социально-оздоровительном центре "Красная гвоздика" с 15 и 17 апреля, сообщает региональный департамент социального развития.

Двухнедельный курс оздоровления получат ветераны из Тюмени, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, Голышмановского, Ишимского, Нижнетавдинского и других районов Тюменской области. Для них специалисты центра организуют оздоровительные процедуры, творческие мастер-классы, танцы в сопровождении духового оркестра с исполнением мелодий прошлых лет, встречи с психологом. По вечерам ветераны смогут вспомнить молодые годы во время просмотра военных кинофильмов, а также посетить концертные программы тюменских исполнителей и коллективов.

Такие же специализированные заезды пройдут в мае и сентябре. Всего в "Красной гвоздике" санаторно-курортное лечение пройдут в 2019 году 500 ветеранов - участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей, вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, бывшие узники фашистских концлагерей.

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# ветераны , Красная гвоздика , социальная поддержка

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