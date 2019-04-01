Двести тюменских ветеранов укрепляют здоровье в "Красной гвоздике"

| Фото: социально-оздоровительцый центр "Красная гвоздика" | Фото: социально-оздоровительцый центр "Красная гвоздика"

200 тюменских ветеранов Великой Отечественной войны проходят бесплатное санаторно-курортное лечение в социально-оздоровительном центре "Красная гвоздика" с 15 и 17 апреля, сообщает региональный департамент социального развития.

Двухнедельный курс оздоровления получат ветераны из Тюмени, Заводоуковска, Ишима, Тобольска, Голышмановского, Ишимского, Нижнетавдинского и других районов Тюменской области. Для них специалисты центра организуют оздоровительные процедуры, творческие мастер-классы, танцы в сопровождении духового оркестра с исполнением мелодий прошлых лет, встречи с психологом. По вечерам ветераны смогут вспомнить молодые годы во время просмотра военных кинофильмов, а также посетить концертные программы тюменских исполнителей и коллективов.

Такие же специализированные заезды пройдут в мае и сентябре. Всего в "Красной гвоздике" санаторно-курортное лечение пройдут в 2019 году 500 ветеранов - участники и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей, вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, участники трудового фронта, бывшие узники фашистских концлагерей.