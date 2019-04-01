Аэропорт Сургута объявил крупные тендеры на поставку оборудования и одежды

| Фото: www.airport-surgut.ru | Фото: www.airport-surgut.ru

Два телетрапа, десять багажных тележек и партию спецодежды для сотрудников аэропорта закупит аэровокзал Сургута через тендер. Запрос предложений и торги соответствуют международным стандартам, сообщает salestech-системы OTC.ru.

Аэропорт Сургута проводит сразу несколько крупных тендеров: на поставку двух телетрапов (начальная максимальная цена тендера на каждый 14 млн 166 тыс. рублей), десяти багажных тележек (266 тыс. рублей) и партию спецодежды и обуви для сотрудников аэропорта, включающую 81 позицию на сумму до 12 млн 970 тыс. рублей.

"Аэропорт Сургута проводит запросы предложений, при котором победитель определяется на основе набранных баллов, и низкая цена – не единственное основание для выбора", – поясняет аналитик salestech-системы OTC.ru Михаил Лундберг.

30% в общей оценки составит нестоимостный критерий. В него входят такие параметры, как соответствие предложения требованиям заказчика, наличие у претендента реальных положительных отзывов, количество выполненных контрактов.

Аналитик OTC.ru отметил рациональный подход организаторов тендера к закупкам. Хотя в документации не названо, каких именно фирм-производителей должны быть тележки, однако указано, что при горизонтальной укладке они должны быть совместимыми с багажными тележками Aero 4, Caddie Starlight. Это качественные тележки европейских фирм-производителей, которые уже используют в аэропорту, и вопрос совместимости является значимым для организации комфортного наземного обслуживания пассажиров.