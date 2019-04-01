Более двухсот тюменцев пострадали от укуса клещей

| Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

230 человек обратились областную клиническую инфекционную больницу по поводу присасывания клещей с начала сезона. Ежедневно в среднем обращается 20-25 человек, сообщает областной департамент здравоохранения.

Еженедельный мониторинг случаев присасывания клещей и инфекций, передающихся через их укусы, ведет управление Роспотребнадзора по Тюменской области. На 22 апреля в медицинских организациях области зарегистрировано 475 обращений граждан, 146 из них - дети.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Тюмени, Ишиме, а также Заводоуковском, Ялуторовском, Абатском и Казанском районах. Все пострадавшие, не привитые против энцефалита, получили противоклещевой иммуноглобулин.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, случаи заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом не зарегистрированы.