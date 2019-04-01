Общественный транспорт Тюмени перейдет на летнее расписание 27 апреля

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте" | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте"

21 садоводческий маршрут возобновит движение в Тюмени 27 апреля. На дачных направлениях в этом году будут работать 53 автобуса в рабочие дни и 73 – в выходные, сообщает администрация города.

Перевозку пассажиров в садовые общества осуществляют несколько автотранспортных предприятий. Самое крупное из них Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1. Его парк полностью оснащен новыми автобусами, поэтому передвигаться по дачным маршрутам пассажиры будут с комфортом.

Из обособленного подразделения автопарк № 2 (АО ТПАТП № 1) и ТПАТП № 1 на дачные маршруты выйдет 63 транспортных средства: автобусы большой вместимости и "гармошки". Их салоны оборудованы системой видеонаблюдения, которая поможет фиксировать процесс перевозки пассажиров, также автобусы оснащены кондиционерами, что очень актуально в жаркие летние дни.

Для маломобильных групп населения в автобусах предусмотрена выдвижная платформа, по которой можно подняться в салон на коляске. Тюменские ТПАТП заботятся о своих пассажирах, их безопасность и комфорт превыше всего.

Актуальную информацию о дачных маршрутах можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание" и в справочной службе МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722.

Чтобы ознакомиться с летним расписанием движения садоводческих автобусов Тюмени, нажмите "Скачать файл"