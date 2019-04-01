В Тюмени стартует автопробег Росгвардии, приуроченный ко Дню Победы

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Тюменские росгвардейцы примут участие во Всероссийском автопробеге "Вахта Памяти. Сыны Великой Победы" 25 апреля. Мероприятие стартует на площади Памяти в 10 часов, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Пять автомобилей Росгвардии проследуют по маршруту: ул. Мельникайте, 111 (площадь Памяти) — с. Ембаево, ул. Мусы Джалиля, 72 (Ембаевская СОШ им. А. Аширбекова) – мкр. Казарово (сквер Пограничников) – Червишевское кладбище (стела Памяти сотрудников правоохранительных органов, посвятивших жизнь служению Отечеству) — ул. Ленина, 2 (Историческая площадь, мемориал "Вечный огонь").

В торжественном мероприятии, посвященном старту автопробега в Тюмени, примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители органов власти, ветеранских и общественных организаций, трудовых коллективов заводов и предприятий, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, а также учащиеся образовательных учреждений города и Тюменского района.

Росгвардия проводит автопробег с 2017 года. В стране задействуют более 230 автомобилей. Им предстоит преодолеть более 10 тыс. км. В качестве членов экипажей постоянного и переменного составов примут участие более тысячи сотрудников и военнослужащих, ветеранов подразделений Росгвардии.