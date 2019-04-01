В Ишиме внук оставил бабушку без денег

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39-летний мужчина обокрал свою бабушку, пока та готовила завтрак. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть отдела полиции Ишима обратилась местная жительница. Она рассказала, что у ее матери украли деньги.

Сотрудники полиции выяснили, что деньги украл 39-летний внук потерпевшей. Мужчина пришел к 87-летней бабушке переночевать. Утром пока она готовила завтрак, злоумышленник похитил деньги из ее сумки. Часть похищенного мужчина потратил на спиртное и поездку на такси по городу. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

Ранее судимый мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.