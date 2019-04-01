Городской сад в Ялуторовске откроется в Первомай

| Фото: artvoyag.ru | Фото: artvoyag.ru

Колесо обозрения, фонтан и 12 аттракционов откроются в Городском саду для горожан и гостей Ялуторовска 1 мая.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сказал заведующий структурным подразделением "Городской сад" Павел Лаптев.

"Традиционно в Первомай открывается Городской сад, этого жители Ялуторовска ждут с нетерпением. Тем более что уборка в саду началась давно, - рассказал он. - Мы к открытию сада подготовили большую развлекательную программу с приглашением артистов".

Кассы сада, в том числе дополнительные, откроются с 10 часов, а через полчаса будут запущены все аттракционы. Цена билетов останется на уровне прошлого года, заметил заведующий садом. В 11 часов 30 минут на танцевальной площадке начнут выступать творческие коллективы "Арт-вояжа". Будут организованы интерактивные площадки для детей.

Порадует посетителей Городского сада и духовой оркестр. Свой богатый репертуар, как отметил Павел Лаптев, они представят в 17 часов.

Городской сад в Ялуторовске располагается в центре города, занимает 1,5 га. Его масштабная реконструкция была проведена в 2001 году. Регулярно популярное место отдыха ялуторовчан пополняется новыми аттракционами и площадками.

"Самое большое новшество этого года – мы обновили ряд аттракционов – они у нас заблестят новыми красками, - сказал Павел Лаптев. - Аттракцион "Веселый паровозик" поменял свою одежду. Батут "Миньоны", закупленный в прошлом году, перейдет на полный цикл работ в этом году. И на других аттракционах мы провели капитальный ремонт. Я думаю, это заметят горожане и гости Ялуторовска".

Для посетителей Городского сада найдется увлечение, занятие по душе: детская интерактивная площадка, скейт-площадка, фуд-корт, различные арт-объекты, все это начнет работать с 1 мая.

Летом, добавляет Павел Лаптев, в Городском саду пройдут мероприятия с участием лучших творческих коллективов города, детские open-air. По вторникам и четвергам будет работать детская досуговая площадка "Академия творчества".

Анжела Лебедева