В Тюмени планируют развивать велошеринг

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

360 специализированных велосипедов планируют приобрести для велошеринга в Тюмени. Об этом на отраслевом совещании в управе Калининского округа сообщил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

В Тюмени власти намерены развивать велошеринг. "Это транспортная система, позволяющая взять велосипед на любой точке велостанции с самообслуживанием и вернуть его на любую станцию в зоне обслуживания системы", — рассказал Игорь Фролов.

В рамках технического задания определены места для установки 36 терминалов передачи данных о транзакции, 256 велостоек. Запланировано приобретение 360 специализированных велосипедов, а также необходимого программного обеспечения. Проект стартует в рамках реализации концепции Единого парковочного пространства.