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Молодого ямальца осудили за попытку сбыта наркотиков

Происшествия, 16:44 24 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Молодого человека, виновного в покушении на сбыт наркотических средств, осудили в Надыме, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

17-летний юноша через Интернет получил от незнакомого лица предложение распространять наркотики. В Ноябрьске молодой человек забрал оптовую закладку с наркотическим средством и прибыл в Надым. На другой день он занялся размещением пакетов с наркотиками в подъездах жилых домов на территории города. Все его действия контролировали сотрудники полиции. После размещения в тайниках закладок их сразу же изымали.

При попытке разместить в подъезде очередную закладку юношу задержали полицейские. При нем были обнаружены и изъяты наркотические средства массой около 260 гр.

Суд приговорил его к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. К моменту вынесения приговора осужденный достиг совершеннолетнего возраста.

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# Надым , наркотики

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