Жителя Пыть-Яха осудят за попытку дать взятку сотруднику полиции

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Мужчину, обвиняемого в покушении на дачу взятки, осудят в Пыть-Яхе, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Обвиняемый в помещении служебного кабинета полиции попытался дать взятку сотруднику в сумме 50 тыс. рублей за прекращение процессуальной проверки в отношении его знакомого. Проверка проводилась по факту незаконной реализацией дизельного топлива на заправке, не отвечающей требованиям пожарной безопасности.

Противоправные действия обвиняемого были пресечены, мужчина был задержан на месте преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.