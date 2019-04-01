Тюменский район занимает третью позицию в рейтинге готовности к посевной

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Третью позицию занимает Тюменский район в рейтинге готовности к весенне-полевым работам. Об этом сказала начальник отдела растениеводства регионального департамента АПК Лариса Реутских на Совете по реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК", сообщает администрация Тюменского района.

Площадь посева сельскохозяйственных культур в 2019 году в Тюменском районе районе составит 43 тыс. 748 га. На 761 га увеличилась площадь под зерновыми и зернобобовыми за счет снижения площади под кормовыми культурами и картофелем.

"По данным на 24 апреля, кондиционных семян в районе 93 процента. На складах необходимо проводить обогрев семян, чтобы к 30 апреля выйти на 100 процентов кондиции", - рассказал заместитель главы Тюменского района, начальник управления АПК Виталий Беспалов.

Предприятия района приобрели элитные семена. АПКК "Рощинский" закупил 60 тонн элитных семян яровой пшеницы "Новосибирская 31" и 60 тонн ячменя "Абалак", п/ф "Пышминская" – 100 тонн семян элитного ячменя "Биом".

Посевная и почвообрабатывающая техника в районе готова полностью. В восьми хозяйствах работают широкозахватные посевные комплексы, они способны засеять 64 % площади. За 20 дней один такой агрегат проходит 1,5 тыс. га.

Дизельным топливом предприятия обеспечены на 55 %, для первоначального старта необходимо иметь 30 % запаса топлива от потребности. Запас минеральных удобрений составляет 85 %.

По оценке руководителя районного АПК, Тюменский район готов к проведению весенних полевых работ. Лучше всех подготовительный этап провели птицефабрика "Пышминская", АО "Успенское", АО "Мальковское", Учхоз ТГСХА, птицефабрика "Боровская" имени А.А. Созонова", ООО "Ясень-Агро", ООО "Сибторговощ" и КХ "Пчела".