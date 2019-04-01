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Лучший ямальский пожарный поедет на всероссийский конкурс в Москву

Общество, 11:03 25 апреля 2019

rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший лесной пожарный" в Ямало-Ненецком автономном округе пройдет в Ноябрьске с 3 по 7 июня. Заявки уже подали 15 человек – представители ОАУ "Леса Ямала" и ГКУ "Ямалспас", сообщает правительство Ямала.

В конкурсе могут участвовать работники лесопожарных организаций (со стажем работы не менее трех лет, старше 21 года).

Лесные огнеборцы должны будут подтвердить теоретические знания техники безопасности и методов тушения пожаров, а также выполнить несколько практических заданий (упражнения по физической подготовке и прохождение полосы препятствий).

По общим результатам соревнований выявят трех лучших специалистов. Они получат дипломы, кубки, сувениры и денежные поощрения. Дополнительно учреждена премия и самому молодому участнику соревнований (возраст до 23 лет, стаж работы не более 3 лет).

Победитель конкурса представит автономный округ на Всероссийском конкурсе профмастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший лесной пожарный-2019", который пройдет в п. Софрино Московской области со 2 по 5 сентября.

В 2018 году на всероссийских соревнованиях представитель Ямала занял третье место среди 27 участников со всей страны.

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# конкурс , лучший по профессии , пожарные

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