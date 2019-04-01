Рассказать о войне в стихах и прозе приглашает тюменцев "Нефтяник"

Конкурс художественного слова «Они сражались за Родину» | Фото: ИА "Тюменская линия" Конкурс художественного слова «Они сражались за Родину» | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе художественного слова "Они сражались за Родину", который начнется в ДК "Нефтяник" 30 апреля в 15 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Конкурс проходит в двух номинациях – "Проза" и "Поэзия". Итоги в них подведут в трех возрастных категориях: от 12 до 18 лет, от 18 до 30 лет и старше 30 лет.

Участникам предлагают со сцены декламировать наизусть стихи и фрагменты из произведений, посвященных подвигу героев в Великой Отечественной войне. Приветствуется использование во время выступления музыкального сопровождения, декораций, костюмов. Победителей конкурса наградят дипломами и подарками.

Заявки на участие по электронной почте организаторы принимают до 29 апреля, дополнительную информацию можно получить по телефону 28-32-24.