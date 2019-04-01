Бесплатные мероприятия в Тюмени на 24 апреля - 1 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Творческие встречи, выставки, праздник рукоделия, Kids Fest и другие бесплатные мероприятия состоятся в Тюмени с 24 апреля по 1 мая. В обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72" расскажет более чем о 40 событиях.

Творческая встреча с тюменским поэтом Еленой Покацкой

Когда: 24 апреля в 18 часов 30 минут

Где: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева, литературно-музыкальная гостиная

Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева и "Центр развития отечественной песни" приглашают на творческую встречу с тюменским поэтом Еленой Покацкой.

В программе прозвучат красивые, добрые, душевные стихи в исполнении автора. Песни на стихи Елены Покацкой исполнят Павел Андреенко и Наталья Середа.

Выставка "Охота и рыбалка. Туризм, спорт, отдых"

Когда: 24 апреля с 11 до 18 часов, 25-27 апреля с 10 до 18 часов, 28 апреля с 10 до 16 часов

Где: Выставочный зал (ул.Севастопольская, 12)

С 24 по 28 апреля в Тюмени пройдет выставка "Охота и рыбалка. Туризм, спорт, отдых".

В программе выставки:

· Открытый чемпионат России и стран СНГ по таксидермии

· Мастер-классы на открытом бассейне от ТД "Окунь". Огромное количество новинок, проверенных снастей, дисконтные программы, подарки и призы

· Презентация туристического потенциала Тюменской области

· Интерактивный стенд "Славянское подворье" от комитета по культуре и туризму администрации города Ялуторовска

· Демонстрации, показательные выступления и конкурсы от спортивных школ города

· Презентации новинок современной техники для рыболовства и охоты

· Консультации для посетителей выставки.

Кубок Тюменской области по фигурному катанию "Тюменский конек"

Когда: 24 апреля

Где: "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, стр.1 )

Программа соревнований включает в себя выполнение короткой программы по второму спортивному, первому спортивному разрядам, КМС, МС; выполнение произвольной программы по первому юношескому, третьему спортивному, второму спортивному, первому спортивному разрядам, КМС, МС.

Мероприятия в Детской библиотеке им. Лагунова

Когда: 24-27 апреля

Где: Детская библиотека им. Константина Яковлевича Лагунова (ул. Тульская, 4/3)

Апрельская программа мероприятий Детской библиотеки имени Константина Яковлевича Лагунова будет насыщенной: мастер-классы , кинопоказы, экоурок по пошиву экомешочков, книгообменник, Всероссийская культурная акция "Библионочь-2019" и экосуббота для всей семьи.

Подробная информация по тел.: 8(3452)35-98-42.

Праздник рукоделия

Когда: 24-28 апреля в 9 часов

Где: "Окей" (ул. Широтная, 199)

На ярмарке - авторские украшения и пасхальные сувениры, обереги и игрушки, интерьерные куклы и изделия из дерева, керамики, бронзы, вязание, плетение, шитье, канзаши, декупаж и многое другое.

Выставка "И память книга оживит" ко Дню Победы

Когда: уже открыта, работает до 30 мая 2019 года

Где: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева, универсальный читальный зал № 1

На выставке представлена проза и поэзия о войне. Вы можете ознакомиться со сборниками и произведениями отдельных авторов, с книгами, проверенными временем и появившимися недавно.

Фестиваль "Жизнь в фокусе"

Когда: 25 апреля в 15 часов

Где: Тюменский индустриальный университет (кор. 7, ул. Мельникайте, 70)

Бесплатные мастер-классы от гуру медианаправлений:

Создания уникального контента, а также расскажет о том, как собрать команду профессионалов, с помощью которой можно попасть в топ медиарейтинга.

Интернет-журналистика и платформа для создания лонгрида

Секреты самосовершенствования в профессии, приемы съемки фоторепортажа и фотоистории

Построение кадра. Монтажная доработка. Динамика кадра.

Секреты написания сценария социального видеоролика

Подробности: https://vk.com/zhiznvfokuse

Открытая встреча "Пасха. В чем суть?"

Когда: 25 апреля в 19 часов

Где: ул. Республики, 155а, офис 65, 6 этаж

Тюменцев приглашают на открытую встречу "ПАСХА. В чем суть?" Что это такое? Почему ее празднуют? Как это относится ко мне? В чем суть?"

Выставка "Интеллект и креативность"

Когда: с 16 апреля по 30 июня 2019 года

Где: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева, универсальный читальный зал № 2

Посетители библиотеки могут познакомиться на выставке с литературой о креативности, интеллекте, возрастной одаренности, узнать о способах развития памяти, мышления, внимания, а также найти интересные методики, тренинги, логические игры и тесты для развития интеллектуальных способностей для детей и взрослых.

Выставка "Шекспир на все времена"

Когда: с 16 апреля по 28 августа 2019 года

Где: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева, холл

К 455-летию со дня рождения английского поэта Уильяма Шекспира на выставке представлено более 200 изданий из фондов библиотеки на русском и иностранных языках. Хронологический охват представленных книг – с 1901 года по настоящее время.

Конкурс детского рисунка "Благовещение и Пасха глазами детей"

В Тюменской области стартовал конкурс детского рисунка "Благовещение и Пасха глазами детей" для учащихся воскресных школ и детей дошкольного и школьного возраста, посещающих приходы Тобольско-Тюменской митрополии. Принять участие могут также ученики школ юга Тюменской области.

Всех участников ждут полезные и ценные подарки, главным призом станет поездка на экскурсию в Тобольск для группы из 30 детей на поезде в рамках проекта "Императорский маршрут"!

Подробности: https://vk.com/zolotoedetstwo

Выставка "Время цветения"

Когда: уже открыта, работает до 2 июня

Где: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова (ул.Советская, 63)

Музейный комплекс им. И. Я. Словцова приглашает на выставку "Время цветения", на которой представлены работы художницы Лады Михедько, выполненные в утонченной и легкой акварельной технике. Акварель передает настроение художницы, оригинальный взгляд на мир, радость творческих открытий.

Каждый из прозрачных акварельных слоев, подобно невидимому стежку, оттеняет краски полотна, создавая неповторимые воздушные тона. Рациональные оценки техники и мастерства вытесняются природным чувством, и зритель словно переносится в другое измерение, наполняясь эмоциями самой художницы.

В представленных летних и весенних пейзажах, в многочисленных цветочных композициях передана самобытность сибирской природы, с её буйным цветением трав и обилием молодой листвы.

Наблюдательный взгляд художницы подарит ещё один шанс взглянуть на мир по-новому.

Подробности по тел.: +7 (3252) 45-35-90, 45-09-90 доб.115.

Второй онлайн-чемпионат по Dota 2 от Дом.ru

Когда: 26 апреля

Где: трансляция в группе Дом.ru

26 апреля начнется финал Второго турнира по Dota 2. За призовой фонд в 1 млн рублей сразятся восемь команд.

Комментировать матчи будут Ярослав NS's Fan Page Кузнецов, Дарья Eiritel | Dota 2 casting Морозова и Александр JAM CLUB™ Коротков.

Победитель и обладатель главного приза в 500 тыс. рублей будет определен в финальных матчах 28 апреля.

Продолжение здесь.