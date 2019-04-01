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Саратовчанин осквернил Вечный огонь в Нефтеюганске

Происшествия, 10:52 25 апреля 2019

86.мвд.рф Стоп-кадр с записи камеры видеонаблюдения | Фото: 86.мвд.рф

Подозреваемый в вандализме задержан в Нефтеюганске, сообщает ГУ МВД России по Югре.

Накануне в городской отдел полиции поступило сообщение, что неизвестны, находясь у памятника Воину-освободителю, расположенному на центральной площади города, сжег поминальный венок в урне Вечного огня, после чего скрылся.

Стражи порядка установили и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель Саратовской области.

В признательных показаниях мужчина пояснил, что в тот вечер распивал спиртные напитки с приятелем. Возвращаясь домой после застолья, решил погреться у Вечного огня, но на взгляд молодого человека, пламя оказалось не мощным, в связи с чем ему пришла идея разжечь его сильнее с помощью венка, возложенного к памятнику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ "Вандализм". В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до трех месяцев.

Отметим, ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Видео с камер наблюдения

Комментарий подозреваемого

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# вандализм , Вечный огонь , Нефтеюганск , памятники , полиция , УМВД России по ХМАО

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