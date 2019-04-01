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Круглый стол "Рынок недвижимости Тюмени. Покупка новостройки без риелтора"

Общество, 10:30 25 апреля 2019

www.nalog.ru | Фото: www.nalog.ru

25 апреля в 15 часов в отеле "Ремезов" при поддержке информационного агентства "Тюменская линия" начнется круглый стол "Рынок недвижимости Тюмени. Покупка новостройки без риелтора".

В нем примут участие коммерческий директор ГК "ТИС" Светлана Утешева, директор по продажам ГК "ТИС" Татьяна Палецких, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ГК "Дом" Тарас Герасимов, директор по продажам ГК "ЭНКО" Андрей Скосырский, директор по информационной политике ГК "ЭНКО" Вадим Толчеев, руководитель отдела продаж ООО "ИНКО и К" Илья Алешин, управляющая операционным офисом "Абсолют банк" Ольга Скосырских и руководитель отдела продаж компании ДЕЛИС Людмила Кушникова.

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# застройщики , круглый стол , недвижимость , риелторы

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