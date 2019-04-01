Рыбаков-браконьеров застали на реке Тобол

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Щук, язя, лещей и карасей наловили двое жителей Тобольского района во время нерестового запрета. Ущерб природе оценили в 27 тыс. 500 рублей. Рыбу выпустили обратно в реку, на рыбаков заведено уголовное дело, сообщает транспортная полиция Тюменской области.

В ходе профилактического мероприятия на реке Тобол полиция застала двух жителей села Байкалово. Мужчины рыбачили с моторной лодки во время нерестового запрета.

В лодке стражи правопорядка обнаружили 10 щук, четыре язя, восемь карасей и леща. Незаконный улов и сети были изъяты, а рыбу выпустили в реку. Следователи Тюменского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело за незаконную добычу рыбы.