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Жительнице Тюмени вернули похищенный велосипед

Происшествия, 12:42 25 апреля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Похищенный велосипед вернули владелице в Тюмени, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

В отдел полиции № 1 поступило сообщение от тюменки. Она рассказала, что у нее похитили велосипед. На место выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснили полицейские, девушка оставила свой транспорт в подъезде, а сама поднялась в квартиру. Спустя несколько часов хозяйка обнаружила пропажу.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 44-летний житель областного центра.

По версии следователей, мужчина не случайно оказался в подъезде, откуда украл велосипед. Он приметил девушку, входившую в помещение с велосипедом. Злоумышленник зашел в подъезд и украл его. Велосипед он сбыл на ближайшем рынке. Сумма ущерба для тюменки составила более 17 тыс. рублей. Имущество удалось вернуть владелице.

Подозреваемого задержали. "Его проверяют на возможную причастность к семи аналогичным эпизодам противоправных действий", — сообщила пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# велосипед , кража , полиция , преступление

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