Сильнейшие робототехники соберутся в Тюмени

| Фото: robofinist.ru | Фото: robofinist.ru

Более 100 команд из Тюменской и Свердловской областей, Ямала и Югры соберутся на окружном этапе Всероссийского фестиваля "Робофинист", сообщает региональный департамент образования и науки.

Фестиваль пройдет в Тюменском колледже цифровых и педагогических технологий (ул. Минская, 45) 26 апреля.

Более 200 участников-операторов и 40 тренеров покажут, на что способны их роботы. Также в рамках фестиваля пройдет практическая олимпиада по робототехнике в трех категориях: Lego, ТРИК и Arduino. За 3 часа 15 команд будут собрать из представленных деталей роботов, выполняющих определенные задания.

На площадке гонок балансирующих роботов можно будет увидеть сигвеи. Эти двухколесные роботы должны будут преодолеть полосу препятствий за наименьшее время. В зависимости от категории, машина может быть как автономной, так и управляемой.

Еще одна любопытная площадка – собирание шайб. На ней роботы соревнуются парами, собирая шайбы определенного цвета и доставляя их на свою домашнюю базу.

В категории "Эстафета" команды будут представлять не по одному, а сразу по два робота. Им предстоит за пять минут проехать максимальное число, передавая друг другу в определенных местах эстафетную палочку.

Кроме этого на фестивале можно будет увидеть интеллектуальное сумо, марафон шагающих роботов, ралли по коридору, экстремальное следование по узкой линии и многое другие.

Более подробную информацию о соревнованиях можно получить на официальном сайте Центра робототехники и прототипирования Тюменской области.