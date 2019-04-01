Ведущие кардиологи России встретились на медицинском съезде в Тюмени

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Кардиологи, терапевты, хирурги, неврологи и пульмонологи из разных регионов России участвуют в седьмом съезде кардиологов УФО и девятой научно-практической конференции, которые открылись в тюменском технопарке.

Ведущие медицинские специалисты, практикующие врачи, ординаторы и студенты ТюмГМУ разбирают клинические случаи, обсуждают методики лечения. Они также посетят Центр сердца и сосудов ОКБ№ 1. Мероприятия съезда посетит главный внештатный специалист- кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

"Болезни системы кровообращения - ведущая причина преждевременной смерти в России. Тюменская область не исключение, но у нас этот показатель ниже общероссийского. Регион является одним из лидеров в системе организации кардиологической службы, в повседневной практике используются возможности высокотехнологичной помощи. Хотя, конечно, у нас тоже бывают сбои и недовольство пациентов. Нам всегда есть куда расти. Сегодня, например, один из самых актуальных вопросов - маршрутизация пациентов. Поэтому мы перенимаем опыт и готовы делиться с коллегами своими наработками на съезде", - сказал главный кардиолог УФО, заведующий кафедрой кардиологии и кардиохирургии с курсом скорой медицинской помощи ИНПР Тюменского ГМУ Сергей Шалаев.

Сергей Шалаев - один из главных докладчиков съезда. Автор более 600 научных работ и изобретений в области кардиологии, он руководит Центром сердца и сосудов ОКБ № 1 и занимается подготовкой специалистов - кардиологов для лечебных учреждений региона в ТюмГМУ, ординатуру которого ежегодно оканчивают до шести специалистов. Эксперт отмечает, что сегодня в тюменских клиниках пациенты могут получить широкий спектр услуг.

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

"У нас есть несколько специализированных центров - и федеральные учреждения в виде тюменского кардиологического центра, и региональный сосудистый Центр на базе областной клинической больницы. Организована неотложная, плановая кардиология, кардиохирургия взрослых и детей, инвазивная аритмология, рентгенохирургия. Организовано диспансерное наблюдение в помощь амбулаторному звену. Созданы первичные сосудистые отделения и в Ишиме, и в Тобольске. Территориально это относительно равномерная организация. В нашей стране есть обширные регионы, где высокотехнологичная помощь сосредоточена в областном центре, а периферии лишены быстрого к ней доступа", - отметил он.

Форпостом современной науки называют кардиологию специалисты: в этом направлении медицины активно используются новые технологии и лекарственные препараты. Однако снижения смертности от болезней системы кровообращения, напоминают эксперты, зависит не только от достижений науки и квалификации медиков.

| Фото: Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

"У нас очень хорошие результаты по лечению инфаркта миокарда, это связано с созданием региональных центров. При этом высока смертность от хронических форм ишемической болезни сердца. У нас большие перспективы и возможности. Однако кроме лечения, большое значение имеет здоровый образ жизни, его вклад не меньше 50 процентов. К сожалению, с этим у нас в стране проблемы. Коррекция факторов риска, к которым относятся курение, нездоровое питание и недостаток физической активности, имеет очень существенное значение для решения основной задачи - снижения смертности", - отметил заведующий научно-клиническим отделом ишемической болезни сердца ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России Алексей Панов (Санкт-Петербург).

Вопросы лечения и профилактики болезней системы кровообращения в Тюмени участники съезда будут обсуждать в течение трех дней. Финальные мероприятия пройдут 26 апреля.

Татьяна Ковалева