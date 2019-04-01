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Ямальские байкеры проедут по следам 368-й стрелковой дивизии

Общество, 09:41 26 апреля 2019

duma72.ru | Фото: duma72.ru

Мотопробег "Дорога к Победе" надымского клуба "Поршень" стартует из Тюмени 27 апреля. Он пройдет по пути следования 368-й мотострелковой Краснознаменной дивизии, сформированной из сибиряков в ноябре 1941 года и отправленной к линии фронта в город Вытегру, сообщает пресс-служба облдумы.

В Псковской области колонна остановится для участия во Всероссийской акции "Вахта памяти" с надымским поисковым отрядом "Феникс". Также участники пробега намерены установить памятник ямальцам, погибшим при освобождении Псковской области.

Вторая важная миссия пробега - доставка капсулы с землей, собранной на родине Героя Советского Союза Анатолия Зверева в поселке Шуга Надымского района к месту совершения подвига и захоронения – в поселки Улла и Узречье Витебской области Республики Беларусь.

Вернутся в Надым участники мотопробега 15 мая, с собой они привезут урну с землей с места захоронения Анатолия Зверева. Организационную поддержку мероприятий в Тюмени участникам мотопробега оказал депутат Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

27 апреля на площади Памяти в Тюмени в 11 часов начнется митинг, который даст старт мотопробегу. В мероприятии примут участие ветераны ямальских землячеств, ямальские студенты.

Свое участие в сопровождении колонны в пределах Тюмени подтвердили представители мотоклуба "Ночные Волки" и "Русские мотоциклисты". В 10 часов 30 минут колонна проследует от здания"Газпром геологоразведка" до площади Памяти.

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# мотопробег

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