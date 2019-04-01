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Хозяин забыл закрыть машину и стал жертвой угонщика

Происшествия, 14:10 25 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в угоне автомобиля Toyota Corolla задержали тюменские полицейские. Владелец забыл закрыть машину на неохраняемой парковке вблизи дома, сообщает городское УМВД.

Утром хозяин мужчина обнаружил пропажу транспортного средства и обратился в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники полиции задержали 27-летнего ранее судимого тюменца.

В отделе полиции злоумышленник рассказал, что случайно обнаружил открытую машину. Найдя в бардачке запасной ключ, он беспрепятственно завел автомобиль и поехал по своим делам.

Возбуждено уголовного дело по статье "Неправомерное завладение автотранспорта". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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# полиция , уголовное дело

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