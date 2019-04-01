Тюменцам расскажут об искусственном интеллекте в музее Словцова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

О том, что могут и что не могут делать современные системы искусственного интеллекта (ИИ), как включиться в гонку систем ИИ и можно ли все это делать в Тюмени горожанам расскажут на лекции в музейном комплексе имени Ивана Словцова.

Тема лекции - "Нейросетевые системы искусственного интеллекта: сделано в Тюмени", спикером выступит генеральный директор ООО "Объединение когнитивных ассоциативных систем" Вадим Филиппов, компания которого является резидентом инновационного центра "Сколково" и бизнес-инкубатора тюменского технопарка.

Начало - 25 апреля в 18 часов, адрес: ул. Советская, 63, вход свободный. Возрастная категория 12+.

Дарья Казакова