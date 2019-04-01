Ишимцам напомнили, как уберечься от клещей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пик клещевой активности в Ишиме и Приишимье ожидается с середины мая до конца июня. С начала апреля от клещей пострадали более 50 человек, в том числе 24 ребенка. Самому маленькому пациенту всего пять месяцев, он житель Бердюжского района.

Об этом сообщила врач-эпидемиолог областной больницы № 4 Елена Ширшова на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По ее словам, бдительными нужно быть не только сельским, но и городским жителям, особенно тем, кто выезжает в лес и на дачи. Вернувшись, необходимо тщательно осмотреть себя и детей, чтобы обнаружить кровососущее, постирать одежду. К примеру, в 2018 году из 1 тыс. 772 обратившихся по поводу присасывания клещей 609 были городские жители.

"В случае присасывания клеща надо обратиться в лечебное учреждение по месту жительства для его удаления и введения противоклещевого иммуноглобулина", - подчеркнула врач.

Она посоветовала для посещения леса выбирать светлую одежду, повязывать косынку или надевать капюшон, пользоваться специальными репеллентами.

В 2018 году в Ишиме и Ишимском районе по поводу присасывания клещей обратились 1 тыс. 772 человека, в том числе 367 детей до 18 лет. Из них только 175 человек были привиты против клещевого энцефалита. Было зарегистрировано 16 случаев клещевого энцефалита и семь случаев клещевого боррелиоза.

Елена Ширшова напомнила, что до 30 апреля 2019 года проводится Европейская неделя иммунизации. Взрослое население в прививочных кабинетах по месту жительства может бесплатно привиться против кори, краснухи, вирусных гепатитов А и В, дифтерии и столбняка. На платной основе можно получить прививку против пневмококковой инфекции и клещевого энцефалита.

Инна Кондрашкина