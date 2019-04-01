Эксперты рассказали, как введение эскроу-счетов отразится на стоимости квартир

| Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Отказ от обязательных клиентских вознаграждений риелторов позволит застройщикам поддерживать спрос и балансировать цену на квартиры. Об этом сообщил коммерческий директор ГК "ЭНКО" Андрей Скосырский на круглом столе "Рынок недвижимости Тюмени. Покупка новостройки без риелтора", который прошел в отеле "Ремезов" 25 апреля.

Он напомнил, что все российские застройщики с 1 июля в обязательном порядке перейдут на работу через эскроу-счета. Если раньше девелоперы строили "условно бесплатно", то есть брали с дольщиков деньги и на эти средства возводили дома, то теперь средства они получат только после сдачи недвижимости в эксплуатацию, то есть примерно через два года после начала строительства.

"Цены растут, а зарплаты у людей нет, ставки по ипотеке не стремятся к историческому минимуму, поэтому каждая компания, чтобы поддерживать спрос на уровне и не повышать стоимость продукта, режет расходы. Экономить на рекламе нельзя, потому что в итоге можно рухнуть по продажам. В итоге мы пришли к тому, что человек должен сам решать, оплачивать ему труд риелтора или нет", - рассказал Андрей Скосырский.

По его словам, ГК "ЭНКО" продолжает работать с риелторами, которые смогли доказать клиентам, что их услуги нужны и стоят денег.

"Риелторов в свое время разбаловали и привели ситуацию к тому, что лошадь с телегой поменялись местами. Вспомните, когда вы в последний раз вызывали такси по телефону, когда бронировали гостиницу через турагентство? Все теперь делается через мобильные приложения, Букинг, метапоисковики авиабилетов. Никто не рвет на себе волосы, что продавцов билетов в кассах лишили работы. Все меняется, и риелторская услуга будет видоизменяться", - уверен Андрей Скосырский. Девелопер подчеркнул: те, кто адаптируется к изменениям, останутся в авангарде, а остальным придется поменять сферу деятельности.

Он также заострил внимание на том, что с введением эскроу-счетов появилась надежность, более гарантированная схема того, что застройщики выполнят свои обязательства. Однако эти перемены никак не могут удешевить технологию строительства.

Представители банковской сферы солидарны с застройщиками. Эксперты Запсибкомбанка подтвердили, что предпосылки подорожания жилья есть. Повышение НДС может увеличить себестоимость строительных материалов, и девелопер должен принять решение: переложить свои расходы на покупателя или пожертвовать рентабельностью бизнеса.

"В рамках новой системы банк выступает гарантом для участника долевого строительства. Если клиент взял ипотеку, а застройщик не сдал вовремя объект, то заемщик без ущерба для себя может расторгнуть сделку – деньги все это время хранятся в банке на эскроу-счете. С другой стороны, застройщик ранее пользовался средствами покупателя для строительства дома, сейчас по новым требованиям до момента сдачи дома в эксплуатацию он строит либо за счет собственных средств, либо берет кредит в банке. И снова дополнительные расходы могут быть перенесены на стоимость квадратного метра жилья и, соответственно, на потребителя", - прокомментировали в банке.

Коммерческий директор ГК "ЭНКО" привел статистику: за 2018 год жилье в Тюмени подорожало примерно на 10%, каждый квадратный метр прибавил в цене примерно на 5 тыс. рублей. Это с большой вероятностью стало реакцией на введение обязательных эскроу-счетов. В начале 2019 года цены на недвижимость также возросли, но уже на 2,5%.

Напомним, тюменский рынок недвижимости в 2019 году ознаменовался пересмотром взаимоотношений ряда застройщиков и риелторских компаний. Некоторые ведущие девелоперы областного центра отказались платить агентское вознаграждение риелторам, при этом предложили преференции покупателям. В свою очередь риелторы объявили бойкот данным застройщикам, угрожая переориентировать покупателей на иные объекты, пообещав при этом, что застройщиков ждут пустые отделы продаж и кардинальное снижение количества сделок. Однако крупные застройщики, по их словам, в продажах не упали.

| Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова