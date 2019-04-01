Осужден курганец, угонявший стада из сел Тюменской области

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Три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима – такое наказание назначил 48-летнему жителю с. Белозерское Курганской области Исетский районный суд Тюменской области 25 апреля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В сентябре 2017 года подсудимый совместно с односельчанином и еще одним знакомым из Курганской области вступил в сговор на хищение скота из загона ООО "Победа" в Омутинском районе Тюменской области. 26 сентября криминальное трио на машине с двумя лошадьми прибыло на место преступления. Обвиняемый и один из сообщников верхом на лошадях направились к загону, а их третий соучастник вернулся обратно в с. Белозерское. Курганцы повредили ограждение загона и погнали 73 телки пестрой породы общей стоимостью более 2 млн рублей в сторону Курганской области. Однако 29 сентября, находясь на территории Армизонского района Тюменской области, злоумышленники вынуждены были оставить животных, опасаясь задержания. 1 октября стадо телок обнаружил один из местных скотников, который уже знал о пропаже коров в соседнем Омутинском районе. Он сообщил своему начальнику, а тот полиции. В итоге похищенные животные были возвращены владельцу.

Кроме того, 9 октября 2017 года подсудимый совместно с односельчанином и работником по хозяйству последнего совершил кражу 36 лошадей с пастбища у с. Солобоева Исетского района Тюменской области. Они также на машине с двумя лошадьми прибыли на место. Двое злоумышленников верхом на лошадях 11 октября пригнали животных в Белозерский район Курганской области. 14 октября похищенные лошади общей стоимостью более 1,6 млн рублей были обнаружены полицией и возвращены двум законным владельцам.

В октябре 2017 года трое похитителей были задержаны.

В октябре 2018 года Исетский районный суд Тюменской области приговорил их соответственно к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей в доход государства, к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Подсудимый же находился в розыске, был задержан в январе 2019 года и по решению суда заключен под стражу.