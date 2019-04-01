На Ямале два автозимника из четырех закрыли до следующего сезона

| Фото: ИА "Север-Пресс" | Фото: ИА "Север-Пресс"

Решение о закрытии движения по двум автозимникам принято в связи с наступлением устойчивых плюсовых температур окружающего воздуха. Дорожники не гарантируют безопасного движения по зимним трассам, сообщает правительство ЯНАО.

с 26 апреля с 00.00 закрыт проезд по сезонной трассе Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, а 27 апреля прекратит свою работу зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале до следующего сезона. Сейчас по последнему маршруту допускается движение автотранспорта только повышенной проходимости общей массой от 3,5 до 15 тонн.

Зимняя дорога Уренгой – Красноселькуп открыта для всех автомобилей в следующем режиме: с 8 до 20 часов проезд разрешен для авто общей массой до 3,5 тонн, с 20 до 8 часов только для ТС до 30 тонн.

На сезонной трассе Салехард – Надым осуществляется пропуск только полноприводных авто в особом режиме: с 8 до 20 часов обеспечен проезд ТС массой до 3,5 тонн, с 20 часов до 8 часов движение разрешено автомобилям до 30 тонн.

На ледовой дороге Салехард – Лабытнанги проезд разрешен для колесных транспортных средств общей массой до 25 тонн, для гусеничных транспортных средств общей массой до 35 тонн.

Дорожники призывают автомобилистов соблюдать элементарные правила безопасности при движении по зимнику: не нарушать скоростной режим, не съезжать с полотна зимней дороги и соблюдать дистанцию. Кроме того, с собой в дорогу нужно взять дополнительную теплую одежду, запас пищи на сутки, запас топлива, запасное колесо, аптечку, инструменты, трос и лопату. При проезде КПП необходимо зарегистрироваться, сообщить дежурному номер автомобиля и номер телефона для связи. Также рекомендуется двигаться по зимникам организованными колоннами минимум из двух автомобилей.

Оперативную информацию по работе ямальских зимников можно получить по телефону в Салехарде: 8 (34922) 7-17-04. Актуальная информация также размещается на интерактивной карте зимников.