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Конкурс агитбригад юных пожарных прошел в Тобольске

Общество, 15:55 26 апреля 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Конкурс агитбригад среди четырех дружин юных пожарных под названием: "По сигналу 01 мы на страже, как один" прошел в Тобольске, сообщает региональное управление МЧС.

Юные пожарные представали свои программы по пропаганде пожарной безопасности в различных исполнительских жанрах, в виде литературно-художественных сценок, танцев, частушек, плакатов собственного изготовления.

Жюри, в состав которого вошли представители ФГКУ "8 ОФПС по Тюменской области" Михаил Коваленко и Арсений Макурков, а также представители Управления ГОЧС Тобольска оценило выступления команд. В результате упорной борьбы победителями конкурса стали ребята из агитбригады школы №1, второе место заняли юные пожарные школы №5, замкнула тройку призеров команда школы №12.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , конкурс , юные пожарные

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