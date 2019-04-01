Конкурс агитбригад юных пожарных прошел в Тобольске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Конкурс агитбригад среди четырех дружин юных пожарных под названием: "По сигналу 01 мы на страже, как один" прошел в Тобольске, сообщает региональное управление МЧС.

Юные пожарные представали свои программы по пропаганде пожарной безопасности в различных исполнительских жанрах, в виде литературно-художественных сценок, танцев, частушек, плакатов собственного изготовления.

Жюри, в состав которого вошли представители ФГКУ "8 ОФПС по Тюменской области" Михаил Коваленко и Арсений Макурков, а также представители Управления ГОЧС Тобольска оценило выступления команд. В результате упорной борьбы победителями конкурса стали ребята из агитбригады школы №1, второе место заняли юные пожарные школы №5, замкнула тройку призеров команда школы №12.