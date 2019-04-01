Петербургский критик Дмитрий Чернышев проведет мастер-класс в Тюмени

| Фото: мультицентра «Моя территория» | Фото: мультицентра «Моя территория»

Генерировать и отбирать перспективные идеи, повышать свою продуктивность и мотивацию научит тюменцев известный блогер Дмитрий Чернышев. Его мастер-класс пройдет в физико-техническом институте ТюмГУ (ул. Перекопская, 15а) 27 апреля. Вход свободный, начало в 10 часов.

Дмитрий Чернышев - петербургский поэт и прозаик, редактор, критик, автор бестселлера "Как люди думают", пособия "Как люди видят" и книги "В начале", известный блогер, входящий в Топ-10 самых популярных блогеров Рунета (ник mi3ch). Дмитрий долгое время работал креативным директором в крупных рекламных агентствах, а также проводил семинары и мастер-классы в Высшей школе экономики, компаниях Microsoft, Deutsche Bank, МТС, X5, Gefco и школе фотографии Photoplay.

На встрече он презентует авторскую методику развития творческого мышления. Зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке. Организаторы уточняют, что необходимо с собой взять записную книжку и паспорт.

Как сообщает мультицентр "Моя территория", мастер-класс пройдет в преддверии защиты проектов на конкурсе "Моя идея", где жители Тюменской области смогут представить идеи новых социально значимых инициатив и получить до 250 тыс. рублей на их реализацию. Прием заявок продлится до 12 мая, реализовать проект необходимо до 1 декабря 2019 года. Зарегистрироваться на конкурс можно на сайте мояидея72.рф.

В новой волне 2019 года организаторы изменили требования: теперь участники не должны являться победителями более трех конкурсов "Моя идея" прошлых лет, муниципальные образования будут оцениваться отдельно от городских. Также конкурс пройдет по трем номинациям: "Проекты, реализуемые на территории Тюмени", "Проекты, реализуемые на территории муниципальных образований" и "Крупные городские события".