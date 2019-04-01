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Мошенник похитил с карты тюменки около двухсот тысяч рублей

Происшествия, 17:56 26 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенников, похитивших с банковской карты женщины более 180 тыс. рублей, разыскивают тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратилась 36-летняя местная жительница, у которой с банковской карты похитили крупную сумму денег.

Потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший во время разговора сообщил о необходимости оплаты заказанных цветов. В ходе диалога звонивший узнал банковские реквизиты потерпевшей. Спустя время женщина обнаружила пропажу денег на банковском счете. По данному факту возбужденно уголовное дело.

Полицейские рекомендуют не сообщать никому свои банковские реквизиты. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291-600.

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# деньги , мошенничество

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