Зубные феи отправятся в Ялуторовск и Заводоуковск

| Фото: "Зубные феи ТМК" во ВКонтакте | Фото: "Зубные феи ТМК" во ВКонтакте

Проект "Зубные феи - детям и молодым родителям", помимо школ и детсадов Тюмени, будет реализован в Тюменском районе, Ялуторовске и Заводоуковске.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила куратор проекта "Зубные феи – детям и молодым родителям" студентка Тюменского медицинского колледжа Виктория Гетманова.

"Мы участвовали в грантовом конкурсе "Творить добро просто" Дворца "Пионер" и выиграли 50 тысяч рублей, - рассказала она. - На эти средства мы разработали красивые буклеты и памятки, купили проектор и нетбук для демонстрации роликов. И решили расширить географию проекта. В этом году мы еще отправимся в Тюменский район, Ялуторовск и Заводоуковск".

Автор проекта "Зубные феи – детям и молодым родителям" - преподаватель медколледжа Лилия Садыкова. Ежегодно в образовательном учреждении формируется группа волонтеров, которая реализует данный проект. Чаще всего, как заметила Виктория Гетманова, это 15 студентов, которые с начала учебного года отправляются в школы и детские сады с профилактической целью. Особенностью этого года стало увеличение охвата аудитории.

"Ранее проект был рассчитан только на школьников разного возраста, а теперь к нему мы решили подключить родителей, беременных женщин, детей дошкольного возраста, детей-сирот, детей из дома малюток", - сказала куратор проекта.

Зубные феи уже побывали в школах Тюмени - № 70, № 5, детских садах Зареки, 26 апреля посетили школу-интернат "Горизонт", впереди встреча с воспитанниками Дома малютки и ялуторовскими школьниками.

Время проведения акции - три часа. Охват школьников - три-четыре класса.

"С детьми проводим занятие в игровой форме: представляемся зубными феями, рассказываем о необходимости постоянной чистки зубов, ухода за ротовой полостью, показываем правильную технику чистки зубов. Они отрабатывают эту чистку на практике, на специальном манекене. Также проводим с ними зарядку и раздаем памятки", - рассказала Виктория Гетманова.

Зубные феи для молодых мамочек и родителей детсадовцев и школьников разработали презентации. Взрослым слушателям будущие стоматологи также говорят о важности чистки зубов, ухода за ротовой полостью, привитии полезной привычки детям. Кроме того, в официальной группе во ВКонтакте волонтеры регулярно запускают опросы на тему ухода за ротовой полостью, выбора зубной пасты и другое.

"Проект "Зубные феи - детям и молодым родителям" продлится до начала учебной сессии у студентов. Затем возобновится с начала нового учебного года, только мы передадим эстафету первокурсникам", - сказала Виктория Гетманова.

Анжела Лебедева