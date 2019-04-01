Школа Луизы Носковой объявляет о наборе спортсменов на новый сезон

| Фото: пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой | Фото: пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой объявляет о начале приема заявлений спортсменов на участие в просмотровых тренировочных сборах, сообщили в пресс-службе учреждения.

Набор ведется по биатлону (девушки 2002-2005 годов рождения, юноши 2003-2004 годов рождения) и лыжным гонкам (девушки и юноши 2002-2005 годов рождения) - 9, 10, 11 классы общеобразовательной школы.

Просмотровые тренировочные сборы будут проходить в тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в следующие сроки: по лыжным гонкам - с 17 по 23 июня, по биатлону - с 21 по 27 июня.

С требованиями к спортсменам можно ознакомиться на сайте ОСШОР.