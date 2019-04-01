В регионе введен особый противопожарный режим

| Фото: data.rosleshoz.ru | Фото: data.rosleshoz.ru

Особый противопожарный режим введен в Тюменской области с 26 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительства.

Такие меры предосторожности приняты в связи с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий, сухой, ветреной погоды, а также необходимостью стабилизации обстановки с пожарами и защиты людей и территорий от чрезвычайных ситуаций.

На период действия особого режима жителям области запрещается посещать леса. Исключение распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной охоты в Тюменской области.

В этот период запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, стерню, порубочные и пожнивные остатки, проводить иные пожароопасные работы на лесных участках и в границах поселений, межселенных и городских территорий. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа.

Документом предусматриваются дополнительные проверки противопожарных разрывов и минерализованных полос вокруг населенных пунктов, садово-дачных территорий, объектов детского отдыха и экономики, обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники к источникам водоснабжения, организация работы мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса.

Глава региона призвал жителей Тюменской области с пониманием и ответственнее относиться к профилактике пожаров и их недопущению в лесах.